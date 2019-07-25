Treni duymadı, az kalsın eziliyordu

Karnataka eyaletine bağlı Bagalkot şehrinin tren istasyonunda meydana gelen olayda, kulağı ağır işiten yaşlı bir çiftçinin yük treninin sesini duymadığı; son anda treni fark edip rayların üstüne yatan çiftçi ölümden döndüğü bildirildi.
Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, çevredekilerin makinisti uyarmaya çalıştığı; çiftçinin ise rayların üzerinde hareketsiz şekilde yatarak trenin geçmesini beklediği görüldü. Sonrasında, trenin durmasıyla rayların üstünden kalkan çiftçinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.