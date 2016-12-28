Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP: Asgari ücret 1750 lira olmalı
CHP: Asgari ücret 1750 lira...
Erdoğan'ı üzen geri kalmış 2 konu: Eğitim, Kültür ve Sanat
"Eğitim ve Kültür Sanat'ı geri...
Hac başvuruları başladı
Hac başvuruları başladı
Son dakika... 34 muvazzaf asker gözaltına alındı
34 muvazzaf asker gözaltına alındı

Tren otobüsü biçti: 5 ölü, 30 yaralı

Tunus’un başkenti Tunus yakınlarında trenin bir otobüse çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 30’dan fazla kişi de yaralandı. Kazada ölü sayısının artmasından...

Tren otobüsü biçti: 5 ölü, 30 yaralı

 Tunus’un başkenti Tunus yakınlarında trenin bir otobüse çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 30’dan fazla kişi de yaralandı. Kazada ölü sayısının artmasından korkuluyor.

Başkent Tunus’a 10 kilometre uzaklıktaki Sidi Fatallah bölgesinde meydana gelen kazada trenin çarptığı otobüs 100 metre sürüklendikten sonra ortasından ikiye parçalandı.

Tunus gazetelerinin haberlerine göre sabah 07.00 sıralarında meydana gelen kaza ile ilgili ulaştırma bakanlığı soruşturma başlattı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55