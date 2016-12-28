Tren otobüsü biçti: 5 ölü, 30 yaralı

Tunus’un başkenti Tunus yakınlarında trenin bir otobüse çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 30’dan fazla kişi de yaralandı. Kazada ölü sayısının artmasından korkuluyor.



Başkent Tunus’a 10 kilometre uzaklıktaki Sidi Fatallah bölgesinde meydana gelen kazada trenin çarptığı otobüs 100 metre sürüklendikten sonra ortasından ikiye parçalandı.



Tunus gazetelerinin haberlerine göre sabah 07.00 sıralarında meydana gelen kaza ile ilgili ulaştırma bakanlığı soruşturma başlattı.