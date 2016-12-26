Trabzonlular Wesel'de buluştu

Temel ELCİVAN-WESEL () - Almanya'nın Wesel kentinde dün akşam düzenlenen Trabzonlular Gecesi'ne Almanya'nın farklı kentlerinde yaşayan Trabzonlular akın ederken, yayla şenliklerini andıran gecede kemençe sesi adeta hiç susmadı. Gecede sahneye çıkarak istiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyan minik Mehmet ise, salonu dolduran yaklaşık bin beşyüz davetli tarafından büyük alkış aldı. Almanya'nın Duisburg kentinde faaliyet gösteren Duisburg ve Çevresi Trabzonlular Derneği, 21. Geleneksel Trabzonlular Dayanışma Gecesi'ni dün akşam Wesel şehrinde gerçekleştirdi. ŞEHİTLER UNUTULMADI Karadenizlilerin yoğun ilgi gösterdiği Trabzonlular gecesi, istiklal Marşı'nın okunması ve ardından tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşunun yapılmasıyla ile başladı. Daha sonra sahneye davet edilen 13 yaşındaki Mehmet Kanelci, giydiği asker kıyafeti ve başına örttüğü kalpak ile İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu. Stuttgart şehrinde yaşayan Bolulu bir ailenin çocuğu olan Mehmet Kanelci, Türk bayrağı eşliğinde istiklal marşını büyük bir coşkuyla okuması, salondan alkış selinin kopmasına neden oldu. Davetlilerin büyük bir çoğunluğunun yöresel kıyafetleri ve Trabzonspor forması giyerek geceye katıldığı gözlenirken, salonda çalınan kemençe ile her yaştan Karadenizli gece boyu horon tepti. DERNEK BİNASI İÇİN DESTEK İSTEDİ Gecede bir konuşma yapan Duisburg ve Çevresi Trabzonlular Derneği Başkanı Cemalettin Küçük, hemşehrilerine derneğin faaliyetlerini anlattı ve ardından da gecenin oluşumuna destek verenlere teşekkür etti. Cemalettin Küçük hemşehrilerine, "Duisburg'da bulunan dernek binasını satın alıp derneğimize kazandırmak gibi önemli bir projemiz var. Bu proje içinde, dernek yönetimi olarak biz elimizi taşın altına soktuk, gelin sizlerde duyarlı olun ve bize destek verin. Ocak ayı itibariyle taksitlerini ödemeye başlayacağımız dernek binası, kültürümüzün bizden sonraki nesillere aktarılması için önemli bir mekan olacaktır. Bizi bu yolda yalnız bırakmayın“ şeklinde çağrı yaptı. Davetliler arasında yer alan ve bir de konuşma yapan T.C. Düsseldorf Başkonsolosluğu'ndan Muavin Konsolos Ahmet Ergen, Karadeniz kültürünün Almanya'da yaşatılmasına önemli katkılar veren Duisburg ve Çevresi Trabzonlular Derneği'nin yöneticilerini tebrik etti, her yaştan ustaca horon tepen Karadenizlilerden de övgüyle söz etti. Gecede Karadenizli sanatçı ve kemençe ustaları Onay Şahin, Sinan Yılmaz, Taner Eyüpoğlu, İsmail Cumhur, Anıl ile Azcm İkilisi, Sezer Küçük, Serdar bayıklı ve Hakan Yıldırım sahne alarak, hemşehrilerini coşturdu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------- -istiklal marşı okunurken ve şehitler için saygı durusu -Başkan Cemalettin Küçük'ün konuşmasında bölümler -Minik Mehmet asker kıyafetiyle istiklal marşını okurken -Salonda kemençe eşliğinde horon ve yöresel kıyafetli Trabzonlular