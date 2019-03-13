Toyota'nın hedefi Ay'a gitmek

Japonya () - Dünyanın önde gelen otomotiv firmalarından biri olan Toyota, gözünü Ay'a dikti. 2029 yılında Ay'ın yüzeyine iniş planı yapan şirket, Japon Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) işbirliğiyle bu planını hayata geçirmeyi hedefliyor.

Toyota, bu kapsamda ilk olarak Ay yüzeyine iniş yapacak basınçlı bir otonom araç üretecek. Altı tekerleğe sahip olması beklenen uzay aracı, iki kişi kapasiteli olacak ve 10 bin kilometre mesafeye kadar yol kat edebilecek. Güneş enerjisinden beslenecek olan araç, Toıyota'nın yakıt hücresi teknolojisini kullanıyor.

13 metrekare büyüklüğünde olması planlanan araç, yaklaşık iki minibüs büyüklüğünde olacak. Astronotlar aracın içinde kıyafletlerini çıkararak normal yaşam koşullarını sürdürebilecek.