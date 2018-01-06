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Toronto Pearson Havaalanı’nda iki uçak çarpıştı

Toronto Pearson Havaalanı yetkilileri yolcuların Cuma günü havaalanına iniş yapan bir uçakla, pistte bulunan bir uçağın çarpışması sonucu çıkan  yangından kurtarıldığını açıkladı.

Toronto Pearson Havaalanı’nda iki uçak çarpıştı

Toronto Pearson Havaalanı yetkilileri yolcuların Cuma günü havaalanına iniş yapan bir uçakla, pistte bulunan bir uçağın çarpışması sonucu çıkan  yangından kurtarıldığını açıkladı.

Toronto Büyükşehir Belediyesi Hava Meydanları İşletmesi, yaptığı açıklamada saat 6’da Sunwing ve Westjet Havayolları arasında gerçekleşen kazaya itfaiye ve ambulansların müdahale ettiğini söyledi.

Kanada merkezli Westjet, olayın küçük yaralanmalarla atlatıldığını ve uçakta bulunan 168 yolcu ve altı mürettebat üyesinin hepsinin güvende olduğunu söyledi.

Westjet, Boeing 737-800 uçağının Meksika'daki Cancun kentinden Toronto'ya yeni geldiğini ve çarpışma anında aprona ilerlemeyi bekliyor olduğunu açıkladı.

Özel Sunwing Seyahat Grubu'na ait olan Sunwing uçağı ise, çarpışma anında uçakta yolcu veya mürettebat bulunmadığını ve uçağın yer işletmeleri Swissport International tarafından çekildiğini söyledi.

Kanada ulaşım denetleyicisi olan Ulaştırma Güvenliği Kurulu sözcüsü, olayın araştırılması için bir ekibin havaalanına gönderildiğini belirtti.

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