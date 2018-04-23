Toronto'da yayaların arasına araç daldı

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK - 23 Nisan, 2018 () - Kanada'nın Toronto kentinde bir araç yayaların arasına daldı. Yaya trafiği yoğun olan bir caddede insanların arasına dalan araç, daha sonra olay yerinden kaçtı. Polis, olayda en az 8 kişin yaralandığını...

23 Nisan 2018 Pazartesi 21:21