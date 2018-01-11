Tonlarca patlayıcı madde taşıyan gemi Girit’te durduruldu

Io Chokona / Atina, 11 Ocak () - Türkiye’den Libya’ya patlayıcı madde taşıyan Tanzanya bandıralı Andromeda adındaki gemi Girit açıklarında tespit edildi ve durduruldu.

Cretapost’a göre yapılan aramalarda içinde 410 ton patlayıcı madde bulundu. Gemi mürettebatı iki Ukraynalı, beş Hintli ve bir Arnavut gözaltına alındı. Gemi belgelerine göre kolilerin Mersin ve İskenderun Limanlarından yüklendiği ve Cibuti ile Umman’a gitmeyi planladığı görülüyordu. Ancak soruşturma sonucunda gemi sahibinin kaptana Libya’nın Misurata Limanına gitme talimatını verdiği ortaya çıktı. Aynı zamanda gemide Cibuti ile Umman seyrine dair haritalar ya da başka bir veri bulunmadı.

Avrupa Birliği 2011 yılından beri Libya’ya silah ve patlayıcı madde taşınmasını ve satılmasını yasaklıyor. Andromeda Ship Management Sa şirketine ait geminin bir Yunanlı armatöre ait olması ihtimali araştırılıyor. Tuğamiral Yiannis Argiriou patlayıcı maddelerin taş ocaklarında kullanılabildiği gibi, terör saldırıları için bomba yapımında da kullanılabileceğini açıkladı