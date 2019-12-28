Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, Rumlardan destek arayışında
Türkiye'nin Libya ile imzaladığı Deniz Yetki Alanları Mutabakatı'nın bölgedeki yankıları devam ediyor. Mutabakata karşı çıkan Libya'da Halife Hafter'in müttefiki Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, Güney Kıbrıs'a...
Ziyaret sonrasında yapılan ortak açıklamada, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı mutabakat metninin uluslararası hukuku ihlal ettiği ileri sürüldü. Açıklamada, "Bu Deniz Hukuku, BM Sözleşmesi hükümlerini yok sayıyor. Bunun hiçbir yasal dayanağı yoktur" ifadelerine yer verildi.
'ASKER GÖNDERİLMESİN'
Türkiye'nin bölgenin istikrarsızlaşmasına neden olan adımlar attığı ileri sürülen açıklamada, "Libya'da güvenlik ve istikrarı sağlamak için terörle mücadele ihtiyacının altını çiziyoruz. Türk hükümetinin Libya'ya asker gönderme niyetinin kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Bu kabul edilemez" denildi.
Salih, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile de bir araya gelecek.
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|06:49
|Güneş
|08:21
|Öğle
|13:11
|İkindi
|15:30
|Akşam
|17:50
|Yatsı
|19:17
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|16
|34
|2. Başakşehir
|16
|30
|3. Beşiktaş
|17
|30
|4. Trabzonspor
|16
|29
|5. Fenerbahçe
|16
|28
|6. Alanyaspor
|16
|26
|7. Galatasaray
|16
|24
|8. Malatyaspor
|16
|23
|9. Göztepe
|16
|23
|10. Gaziantep FK
|16
|23
|11. Denizlispor
|16
|21
|12. Çaykur Rizespor
|16
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|16
|15
|15. Konyaspor
|16
|15
|16. Antalyaspor
|16
|14
|17. Ankaragücü
|16
|11
|18. Kayserispor
|16
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|16
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Menemen Belediyespor
|16
|28
|4. Akhisar Bld.Spor
|16
|27
|5. Keçiörengücü
|16
|25
|6. Ümraniye
|17
|25
|7. Bursaspor
|16
|24
|8. Balıkesirspor
|16
|23
|9. Altay
|16
|23
|10. Fatih Karagümrük
|17
|23
|11. Adana Demirspor
|16
|21
|12. Giresunspor
|16
|20
|13. İstanbulspor
|16
|19
|14. Altınordu
|16
|15
|15. Osmanlıspor
|16
|12
|16. Boluspor
|16
|12
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|18
|52
|2. Leicester City
|19
|39
|3. Man City
|19
|38
|4. Chelsea
|19
|32
|5. Wolverhampton
|19
|30
|6. Tottenham
|19
|29
|7. Sheffield United
|19
|29
|8. M. United
|19
|28
|9. Crystal Palace
|19
|26
|10. Newcastle
|19
|25
|11. Arsenal
|19
|24
|12. Burnley
|19
|24
|13. Everton
|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Brighton
|19
|20
|16. Bournemouth
|19
|20
|17. West Ham
|18
|19
|18. Aston Villa
|19
|18
|19. Watford
|19
|13
|20. Norwich City
|19
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10