Times Meydanı'nda bir araç yayalara çarptı (5)

(Sürücünün kimlik bilgileriyle)

Nafiz Albayrak / New York, 18 Mayıs, () - ABD'nin New York kentinde Times Meydanı'nda bir araç, yayalara çarptı. 1 kişinin ölümüne, 22 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü alkollü çıktı.

Times Meydanı'ndaki olayda 22 kişinin yaralandığı bildirildi. Bölge güvenlik kordonuna alındı.

Times Meydanı'nda hız yaparak yayalara çarpan sürücü gözaltına alındı. Yerel saatle 16.00 sıralarında ve koyu kırmızı renkli sedan otomobil ile gerçekleşen olayda, 1 kişi öldü.

"Terör eylemi gibi görünmüyor"

Görgü tanıkları, aracın ters yönde gittikten sonra yayalara vurduğunu ve hareketlerinin "kasıtlı göründüğünü" söyledi.

Ancak polis yetkililerinden yapılan açıklamada, "olayın terör eylemi gibi görünmediğini" belirtildi.

Sürücü, alkollü çıktı

Times Meydanı'nda kaldırımda yürüyen yayaların arasına dalan ve 1 kişinin ölümüne, 22 kişinin de yaralanmasına yol açan kişinin kimliği belli oldu. Olayda terör saldırısı olasılığı bulunmadığı, 26 yaşındaki Latin Amerika kökenli sürücü Richard Rojas'ın alkollü olduğu belirtildi.

(Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:

- Olay yerinden görüntüler