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Time Meydanı'nda bir araç yayalara çarptı (3)

(Ek görüntü ve ek bilgilerle) New York, 18 Mayıs, () - ABD'nin New York kentinde Times Meydanı'nda bir araç, yayalara çarptı. Time Meydanı'ndaki olayda en az on üç kişinin yaralandığı bildirildi. Bölge güvenlik kordonuna alındı. Times...

Time Meydanı'nda bir araç yayalara çarptı (3)

(Ek görüntü ve ek bilgilerle)

New York, 18 Mayıs, () - ABD'nin New York kentinde Times Meydanı'nda bir araç, yayalara çarptı.

Time Meydanı'ndaki olayda en az on üç kişinin yaralandığı bildirildi. Bölge güvenlik kordonuna alındı.

Times Meydanı'nda hız yaparak yayalara çarpan sürücü gözaltına alındı. Yerel saatle 16.00 sıralarında ve koyu kırmızı renkli sedan otomobil ile gerçekleşen olayda, en az bir kişi öldü.

"Terör eylemi gibi görünmüyor"

Görgü tanıkları, aracın ters yönde gittikten sonra yayalara vurduğunu ve hareketlerinin "kasıtlı göründüğünü" söyledi.

Ancak polis yetkililerinden yapılan açıklamada, "olayın terör eylemi gibi görünmediğini" belirtildi.

 

(Fotoğraflı)

 

Görüntü Dökümü:

- Olay yerinden amatör görüntüler

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