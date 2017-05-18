Time Meydanı'nda bir araç yayalara çarptı (1)

New York, 18 Mayıs, () - ABD'nin New York kentinde Times Meydanı'nda bir araç, yayalara çarptı.
Time Meydanı'ndaki olayda en az on kişinin yaralandığı bildirildi. Bölge güvenlik kordonuna alındı.
New York, 18 Mayıs, () - ABD'nin New York kentinde Times Meydanı'nda bir araç, yayalara çarptı. Time Meydanı'ndaki olayda en az on kişinin yaralandığı bildirildi. Bölge güvenlik kordonuna alındı.
18 Mayıs 2017 Perşembe 19:13
New York, 18 Mayıs, () - ABD'nin New York kentinde Times Meydanı'nda bir araç, yayalara çarptı.
Time Meydanı'ndaki olayda en az on kişinin yaralandığı bildirildi. Bölge güvenlik kordonuna alındı.
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