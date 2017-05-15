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Tillerson, Rusya ilişkileri için ağır konuştu

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 15 Mayıs () – ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, mevcut Rus-Amerikan ilişkilerinin Washington’un ve dünyanın çıkarlarına uygun olmadığını, fakat bu ilişkilere yeniden başlanmasının imkansız olduğunu söyledi.. Tillerson...

Tillerson, Rusya ilişkileri için ağır konuştu

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 15 Mayıs () – ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, mevcut Rus-Amerikan ilişkilerinin Washington’un ve dünyanın çıkarlarına uygun olmadığını, fakat bu ilişkilere yeniden başlanmasının imkansız olduğunu söyledi..
Tillerson NBC TV kanalına yaptığı açıklamada, “Çoğu kişinin bunun dünya için faydalı olmadığını gördüğünü düşünüyorum. Bu ilişkilerin bu denli düşük düzeyde kalması bizim için, Amerikalılar için ve ulusal güvenliğin çıkarları için faydalı değil. Bunu düzeltebilir miyiz bakıp göreceğiz” dedi.
Tillerson şu şekilde devam etti:
"İki ülkenin ilişkilerinde yeniden başlama kavramının kullanılmasına karşıyım. Yeniden başlayamayız, geçmişi silemeyiz ve temiz bir sayfadan başlayamayız.
Rusya’nın ABD’nin 2016 yılındaki seçimlere karıştığından eminim, fakat ikili ilişkilere daha geniş kapsamda bakmak gerekiyor. Bizim dikkat etmemiz gereken çok önemli alanlar var. “

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