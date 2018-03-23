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Tillerson: Dürüstlüğünüzü ve insanlık onurunuzu asla yitirmeyin

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 23 Mart () - ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Dış İşleri Bakanlığı çalışanlarına veda etti. Tillerson, çalışanlara hitaben yaptığı konuşmada, dürüstlük...

Tillerson: Dürüstlüğünüzü ve insanlık onurunuzu asla yitirmeyin

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 23 Mart () - ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Dış İşleri Bakanlığı çalışanlarına veda etti. Tillerson, çalışanlara hitaben yaptığı konuşmada, dürüstlük vurgusu yaptı ve "En değerli varlığınız dürüstlük. Bu sizlere sonradan verilmiş bir değer değil, doğuştan gelen bir değer. En değerli varlığınız olan dürüstlüğünüzü ve insanlık onurunuzu asla yitirmeyin" dedi.
Bakanlık çalışanlarının birbirlerine karşı saygılı ve nazik davranmaları gerektiğini de anlatan Tillerson, sözü başkent Washington'a getirerek, "Burası çok kötü niyetli bir kent olabilir ancak siz bunun bir parçası olmak zorunda değilsiniz" diye konuştu. Tillerson'ın bu sözleri çalışanlar tarafından alkışlandı. Konuşmasını "Her nasıl bir kişi olacağımızı, başkalarına nasıl muamele edeceğimizi ve başkalarının bize nasıl muamele edeceğini seçme hakkına sahibiz" diyerek bitiren Tillerson, daha sonra bakanlık çalışanları ile tokalaşarak veda etti.

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