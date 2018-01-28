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TİKA Ukrayna'da çocuk hastanesinin nefroloji bölümünü yeniledi 

Sonat KEREM, KİEV, 28 Ocak ()- Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Bir Numaralı Çocuk Hastanesi’nin Nefroloji bölümünü yeniledi. TİKA Ukrayna Program Koordinatörü Hacı Bayram...

TİKA Ukrayna'da çocuk hastanesinin nefroloji bölümünü yeniledi 

Sonat KEREM, KİEV, 28 Ocak ()- Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Bir Numaralı Çocuk Hastanesi’nin Nefroloji bölümünü yeniledi.
TİKA Ukrayna Program Koordinatörü Hacı Bayram Bolat, hastanede düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kiev’deki Bir Numaralı Hastane’de yılda bin 500 böbrek hastası çocuğa hizmet veren Nefroloji Bölümünün fiziki altyapısının güçlendirildiğini ve modernize edildiğini söyledi.
TİKA’nın Ukrayna’nın sağlık sektörünün gelişmesine büyük önem verdiğinin altını çizen Bolat, “Çocuklarımız artık daha iyi şartlarda burada tedavi görme imkanına sahip olacaklar. Mobilya, teknik ve medikal ekipman temini gerçekleştirdiğimiz ve altyapısını yenilediğimiz bu klinikle çocuk sağlığının korunmasına katkıda bulunacağımızı ümit ediyorum” dedi.
TİKA’ya Ukrayna’da sağlık alanında sağladığı katkılardan dolayı teşekkürlerini sunan Kiev Bir Numaralı Çocuk Hastanesi Başhekimi Yuriy Kojara ise, hastanenin yenilenen Nefroloji Bölümüne kavuşmasından dolayı Türkiye’ye teşekkürlerini sundu.
Ukrayna’da 1997 yılında faaliyetlerine başlayan TİKA, ülkede sağlık, eğitim, altyapı, restorasyon gibi birçok alanda bugüne kadar 300’ü aşkın proje hayata geçirdi.

Görüntü Dökümü

- Açılıştan görüntüler 

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