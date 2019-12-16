istanbul escort

beylikdüzü escort

banner314

banner325

Son Dakika

TİKA'nın 62'nci ofisi, KKTC'de açıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), KKTC Lefkoşa Program Ofisi açıldı.  TİKA'nın 62?nci ofisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti?nde açıldı. Ofisin açılışına, KKTC Başbakan...

DIŞ HABERLER 16.12.2019, 20:54
TÜRKİYE Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), KKTC Lefkoşa Program Ofisi açıldı. 
TİKA'nın 62?nci ofisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti?nde açıldı. Ofisin açılışına, KKTC Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ile diğer bakanlar da katıldı. 
Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti?nin tecrübe ve birikimiyle KKTC'ye yeni bir boyut imaj ve  vizyon getirdiğine işaret ederek, KKTC, 45 yıl sonra bölgede çok önemli bir statüye geldi. Biz de halkımızın refahı ve mutluluğunu artırmak için çalışıyoruz. Bu görevimizdir. KKTC, Türkiye'nin güvenliği için de önemli bir yere geldi. Turizme yapılacak katkı, kültürümüzün dünyaya tanıtılması, ekonomiyi canlandıracak. Hep birlikte çalışıp üretmek hepimizin görevidir diye konuştu. 
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri  Ersoy, milli ve manevi değerleri dünyanın her yerine ulaştırdıklarını kaydetti.  Ersoy, TİKA?nın yeni dönemde daha aktif çalışma yapıp turizm, kültür, ekonomi, teknoloji, bilim alanlarında çalışarak projeler üreteceğini kaydetti.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Halkımız adına çok mutluyuz. Kültür mirasınız geleceğe taşınacak, kültürümüz dünyaya tanıtılacak, iş birliğinde çalışacağız. Türkiye'nin verdiği destek, dünyadaki konumumuzu güçlendirecek ifadelerini kullandı.
TİKA Başkan Vekili Serkan Kayalar, Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel birikimini KKTC ile paylaşacağını ifade etti. Kayalar, KKTC'nin üretim, istihdam, yatırım, ekonomik turizm alanında destek vereceklerini kaydetti.

Yorumlar (0)
10°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 16 Aralık 2019
İmsak 06:44
Güneş 08:16
Öğle 13:05
İkindi 15:23
Akşam 17:44
Yatsı 19:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 15 33
2. Beşiktaş 15 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 15 25
6. Galatasaray 15 24
7. Malatyaspor 15 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Göztepe 15 20
10. Gaziantep FK 15 20
11. Denizlispor 14 18
12. Gençlerbirliği 15 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 14 14
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 15 10
18. Ankaragücü 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 15 33
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 15 26
4. Ümraniye 15 25
5. Menemen Belediyespor 15 25
6. Bursaspor 15 24
7. Fatih Karagümrük 15 23
8. Keçiörengücü 15 22
9. Balıkesirspor 15 20
10. Altay 15 20
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 15 14
15. Osmanlıspor 15 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Barcelona 16 35
2. Real Madrid 16 35
3. Sevilla 17 31
4. Getafe 17 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 17 28
7. Athletic Bilbao 17 27
8. Valencia 17 27
9. Granada 17 24
10. Osasuna 17 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 17 23
13. Villarreal 17 22
14. Deportivo Alaves 17 19
15. Real Valladolid 17 19
16. Eibar 17 16
17. Mallorca 17 15
18. Celta de Vigo 17 14
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 17 10