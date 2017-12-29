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TİKA'dan Kosovalı zihinsel engelli çocuklara 'Duyu Algı Odası'

Enis Tabak, Prizren, 29 Aralık () - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kosova’da desteğe en çok ihtiyaç duyulan alana önemli bir yardım gerçekleştirdi. Kosova’da hiçbir ayrım yapmadan, eğitime verdiği destek...

TİKA'dan Kosovalı zihinsel engelli çocuklara 'Duyu Algı Odası'

Enis Tabak, Prizren, 29 Aralık () - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kosova’da desteğe en çok ihtiyaç duyulan alana önemli bir yardım gerçekleştirdi. Kosova’da hiçbir ayrım yapmadan, eğitime verdiği destek çerçevesinde TİKA, Kosova’da zihinsel engelliler okuluna Duyu Algı Odası’nı Prizren'de kurdu. TİKA tarafından, Prizren’de bulunan Lef Nosi Engelli Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi’ne temin edilen Duyu Algı Odası Projesi’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya , Prizren Belediye Başkanı  Mytaher Haskuka, TİKA Kosova Koordinatörü Hasan Burak Ceran ve diğer davetliler katıldı. “Lef Nosi” okulu müdürü Herolinda Halimaj, açılışta yaptığı konuşmada,  bu okulda ikinci projesini hayata geçirn TİKA ve Türkiye’ye teşekkürlerini ifade ederek, bu proje sayesinde okuldaki engelli öğrencilerin en yüksek standartlarda eğitim görmelerinin sağlandığını belirtti. Görevini yeni başlayan Prizren Belediye Başkanı Mytaher Haskuka da, Türkiye Cumhuriyeti, Büyükelçi Kıvılcım Kılıç ve  TİKA’ya Kosova’daki eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, “Bu oda hem personele hem de çocukların öğrenme hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacaktır. Öğrenciler için çok iyi bir fırsat.” diye konuştu. Belediye Başkanı Hakuka, buradaki, öğrencilerin aldıkları eğitime, duyu odası projesi ile yeni bir kalite kazandırıldığını vurguladı. Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç da açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye C her alanda kosova halkının yanında olduğunu vurguladı. Konuşmaların sonunda Büyükelçi, Kıvılcım Kılıç’a, engelli öğrenci tarafından çerçevelenmiş Koosva bayrağı resmi takdim edildi. Açılışın sonunda “Lef Nosi” zihinsel engelliler okulu öğrencileri tarafından program sunuldu.

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- Kıvılcım KILIÇ - T.C Kosova Büyükelçisi

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