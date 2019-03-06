THY'den Rusya'daki yolcu sayısını yüzde 15 arttıracak imza

-THY'den St. Petersburg müjdesi: Antalya'ya her gün tarifeli seferler başlıyor

Siyamend Kaçmaz, Moskova () - Türk Hava Yolları (THY), Rusya'daki en büyük bilet satış ağına sahip TCH ve Sirena Travel ile işbirliği anlaşması imzalayarak Rusya'daki yolcu sayısını yüzde 10-15 artırmayı hedefliyor.

Moskova'da gerçekleşen imza töreninde THY adına Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur ve Kurumsal Pazarlama ve Dağıtım Kanalları Başkanı Mert Dorman yer alırken Rus tarafında ise TCH Başkanı Mikhail Baskakov ve Sirena-Travel Müdürü İlia Engels anlaşmaya imza attılar.



"İLK ETAPTA YÜZDE 10-15 ARASINDA ARTIŞ BEKLİYORUZ"

Rusya'da sahip olduğu sistem üzerinden günlük 40 bin uçuş ve 17 binin üzerinde satış kanalına sahip olan Sirena-Travel ve TCH ile yaptıkları anlaşmanın Rusya'daki mevcut 2 milyonun üzerindeki yolcu sayısını ilk etapta yüzde 10-15 oranında arttıracağını belirten Ahmet Olmuştur, "Türk Hava Yolları dünyada en çok ülkeye uçan 124 ülkeye operasyon yapan bir havayolu şirketi haline geldi. Rusya’da bizim için müstesna bir pazar, çünkü uçmuş olduğumuz nokta, şehir sayısı anlamında bizde ilk üçte yer alan bir ülke. Bizim için çok önemli bir pazar. Bizim bugün Rusya’da 10 noktaya seferimiz var. Özellikle bugün yaptığımız anlaşmanın Moskova ve St. Petersburg dışında sefer yapmamızı ön görüyor. Tabi baktığımız zaman tüm Rusya çerçevesinde 16 milyonluk pazara ulaşma şansımızı artırıyor. Biz ilk etapta yüzde 10-15 arasında artış bekliyoruz. Bunu gördüğümüz zaman planlarımızı ona göre yapacağız. Biliyoruz ki dünyanın en çok aktarma merkezi olarak servis sunan merkez İstanbul. Dolayısıyla biz Rus yolcularımıza hem yurtdışına hem de Rusya'ya varmak isteyenleri en iyi bağlantılarla taşımak istiyoruz. Oralardaki satış potansiyelini artırmamız için bu anlaşmayı yapmamız gerektiğini biliyorduk. Bu vesileyle iyi bir haberimiz daha var; Antalya - St. Petersburg arasında günlük tarifeli seferlere yakın zamanda başlıyoruz." dedi.

"BU ADIM TARİHİ ANLAM TAŞIYOR"



TCH Başkanı Mikhail Baskakov da imza töreni öncesi yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bugün gerçekleştirmek istediğimiz adım tarihi anlam taşıyor. Çünkü Türk Hava Yolları dünyanın en büyük taşıyıcısı. Belki bilmeyenler vardır, yabancı taşıyıcılar arasında Türk Hava Yolları, Rus satışlarında bize göre bir numarada. Biz piyasanın büyük kısmını oluşturuyoruz, yabancılara göre daha fazla paya sahibiz, bu yüzden bizim için en büyük uluslararası taşıyıcı ile ilişkilerimiz çok büyük önem taşıyor. Bizim tarafımızdan ve saygıdeğer Türk Hava Yolları tarafından bunun Rus piyasasında satış ağının geliştirilmesine yönelik bir adım olmasını ümit ediyorum. Biz partnerlerimizin çok uçmayı ve piyasaya çok fazla yatırım yapmayı istediklerini biliyoruz, bu bizim için çok önemli. Benim bu proje konusunda büyük umutlarım var. Bizim amacımız satışları kat ve kat artırmak. Bundan herkesin kazanması gerek, buna yolcular da dahil. Bu sektörün de çıkarlarına."

Sirena-Travel Ticaret Direktörü Marina Volodina ise Türk Hava Yolları ile anlaşmanın imzalanması'ndan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Sirena-Travel şirketi Rusya Federasyonu piyasasında lider konumda. En geniş ağa sahip. 200’den fazla online rezervasyon sitesi bizim ürünlerimizle çalışıyor. Türk Hava Yolları ile işbirliğimizdeki en önemli nokta bu şirkete Rusya’da varlığını genişletme imkanı sunacak. Daha önce şirketin erişiminin zor olduğu tüm şehirler, tüm bölgelerde bizim ile işbirliği sayesinde satışlarını artırmasını sağlayacak." dedi.

Moskova'daki Grand Mariott otelde gerçekleşen imza törenine Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ın yanı sıra THY Rusya Genel Müdürü Turan Yardımcı, Rusya'daki bazı tur operatörleri ve havaalanı temsilcileri de katıldı.