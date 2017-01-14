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Theresa May, "Türkiye ve Rusya, Suriye’de ateşkes için nüfuzlarını kullanmalı”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 14 Ocak () - İngiltere Başbakanı Theresa May, Suriye’de ateşkese bağlı kalınması için Rusya ve Türkiye’nin nüfuzlarını kullanmalarının önemli olduğunu söyledi. Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda...

Theresa May, "Türkiye ve Rusya, Suriye’de ateşkes için nüfuzlarını kullanmalı”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 14 Ocak () - İngiltere Başbakanı Theresa May, Suriye’de ateşkese bağlı kalınması için Rusya ve Türkiye’nin nüfuzlarını kullanmalarının önemli olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan May, şöyle devam etti:

“Suriye’de geçen ay varılan kırılgan ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Astana’da bu ay yapılacak görüşmelerde uygun koşulları oluşturmak için Rusya ve Türkiye’nin ateşkese bağlı kalınması için nüfuzlarını kullanmaları önemli. Müzakerelere geri dönülmesi için ortaya konulan çabaları destekliyoruz. Çünkü, bu korkunç savaşa son vermenin tek yolu, gerçek ve kapsayıcı siyasi bir çözüme geçiş süreci sağlamaktır.”

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