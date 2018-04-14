Theresa May: Orduya izni ben verdim

Celal Sönmez / Londra, 14 Nisan () – İngiltere Başbakanı Theresa May, Birleşik Krallık’ın ABD ve Fransa ile birlikte katıldığı Suriye operasyonu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu akşam orduya, Suriye rejiminin kimyasal silah kullanımını ve mühimmatını azaltmak için bir operasyona katılma yetkisi verdim” dedi.

May, gerçekleştirilen saldırının "iç savaşa müdahale" veya "rejim değişikliği" ile ilgili olmadığını ileri sürerek, kimyasal silah kullanımının tekrarlanmamasına ilişkin olduğunu belirtirken, yapılan saldırının ilk aşamasında üç önemli noktanın hedef alındığı duyurdu.

May’in açıklamasına göre saldırının hedefleri, Şam yakınlarında bulunan kimyasal silahların üretildiği iddia edilen Bilimsel Araştırma Merkezi, Humus’un batı bölgesinde bulunan kimyasal silah deposu ve yine o bölgede bulunan bir kimyasal mühimmat deposu oldu.

