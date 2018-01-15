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The Post ekibi Sınır Tanımayan Gazeteciler'e destek verdi

İstanbul, 15 Ocak () - The Post filminin Avrupa tanıtımı sırasında filmin yönetmeni Steven Spielberg ve başrol oyuncuları Meryl Streep ile Tom Hanks, Sınır Tanımayan Gazeteciler'e (RSF) destek verdi. ABD'de vizyona giren ve Fransa'da "Pentagon...

The Post ekibi Sınır Tanımayan Gazeteciler'e destek verdi

İstanbul, 15 Ocak () - The Post filminin Avrupa tanıtımı sırasında filmin yönetmeni Steven Spielberg ve başrol oyuncuları Meryl Streep ile Tom Hanks, Sınır Tanımayan Gazeteciler'e (RSF) destek verdi.
ABD'de vizyona giren ve Fransa'da "Pentagon Belgeleri" adı altında vizyona girmeye hazırlanan The Post filmi, kaliteli gazetecilik konusunu işlemesi nedeniyle dikkat çekiyor. 1971 yılında geçen film, Washington Post isimli gazetenin, 1971 Vietnam Savaşı hakkındaki Pentagon Belgeleri'nin başarılı bir şekilde halka duyurulmasını konu alıyor.
RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire ve RSF ABD Yönetim Kurulu Başkanı Peter Price, filmin yönetmeni Steven Spielberg ve oyuncuları Meryl Streep ve Tom Hanks'le Paris'te bir araya geldi. ABD Ulusal Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi (NATAS) Eski Bşakanı Price, The Post ekibine RSF Emmy Ödülü'nü sunarken şöyle konuştu:
"Steven Spielberg gibi bir yönetmen ve Meryl Streep ve Tom Hanks gibi aktris ve aktörler, özellikle ABD Başkanı olmak üzere medyanın özgürlüğünün tehdit edildiği bir ortamda, kaliteli gazetecilik için çok büyük destek verdiler. Sanatçılar, aynı zamanda tanıtım röportajlarında da güçlü demokrasiye olan bağlılıklarını gösterdiler. RSF'deki herkes, devlet yönetimlerini sorguladıkları için benzeri görülmemiş bir şiddetle saldırıya uğrayan gazeteciler adına Steven Spielberg, Meryl Streep ve Tom Hanks'e destekleri için teşekkür ediyor." (Fotoğraflı)

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