Terör sarmalındaki Kabil’de kar keyfi

Kabil, 9 Şubat, () - Afganistan'da yoğun kar yağışı bir taraftan hayatı olumsuz etkilerken diğer taraftan da Afganlar başkent Kabil'de uzun zamandır hasret kaldıkları karın keyfini şehrin en yüksek tepesindeki parkta kartopu oynayarak çıkardı.

KAR KALINLIĞI 40 SANTİM

Afganistan'da kar yağışı ülkenin Kuzeyi ve doğusunda hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Geçtiğimiz hafta Nuristan bölgesinde meydana gelen çığ felaketinde 110 kişinin yaşamını yitirdiği Afganistan'da başkent Kabil'de beyaz kar örtüsü altında kaldı.

Uzun zamandır kar yağmayan başkentte 40 santimetreye ulaşan kar yağışı ardından başkent Kabilliler kartopu oynayarak kar keyfi yaşadı.

TERÖR SARMALINDAKİ ÜLKEYE KAR YAĞDI

Terör sarmalındaki ülkede başkent Kabil'de bombalı saldırı da 25 kişi yaşamını yitirmişti. Kar yağışıyla tüm bu sıkıntıları bir süreliğine unutma fırsatı bulan Afganlar kardan adam yaptı, kartopu oynadı. Çocukların yanı sıra yaşları büyük olan Afganlılar da kar keyfini doyasıya yaşadı.

Görüntü dökümü:

Kartopu oynayanlar

Parktan genel görüntüler

Kardan adamla selfi yapanlar