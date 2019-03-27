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Terör saldırılarında ölenlerin sayısı 2018 yılında azaldı

Gonca YAĞCI, () - Dünya Küresel Saldırı Endeksi’ne göre dünya genelinde terör saldırılarından ölenlerin sayısı 2018 yılında azaldı. Güvenlik analisti İHS Markit tarafından yaptırılan Küresel Saldırı Endeksi sonuçlarına göre,...

Terör saldırılarında ölenlerin sayısı 2018 yılında azaldı

Gonca YAĞCI, () - Dünya Küresel Saldırı Endeksi’ne göre dünya genelinde terör saldırılarından ölenlerin sayısı 2018 yılında azaldı.

Güvenlik analisti İHS Markit tarafından yaptırılan Küresel Saldırı Endeksi sonuçlarına göre, dünya genelinde terör saldırıları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2016 yılında 27 bin kişi iken bu sayı 2018 yılında 13 bine düştü.

Rapora göre 2016-2018 yılları arasında küresel bazdaki terör saldırılarının sayısı da toplamda 24 binden 15 bine indi.

Buna göre, Suriye, Irak, Yemen ve Somali gibi ülkelerdeki teröre kurban gidenlerin sayısında azalma görülürken dünya ortalaması dikkate alındığında terör nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısında bu ülkeler ilk sıralarda yer aldı.

Küresel Saldırı Endeksine göre,  terör saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenlerin bulundukları ülkeler sırasıyla Afganistan, Suriye, Irak, Nijerya, Yemen, Somali, Pakistan ve Mısır.

Rapora göre en çok terör saldırısı gerçekleştiren örgütlerin başında DEAŞ, Taliban ve El Sebab yer alıyor.

Endekse göre, sonuçlarda ayrıca 2018 yılında DEAŞ saldırıları nedeniyle 3 bin 151 kişi hayatını kaybetti.

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