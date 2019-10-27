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Tel Abyad yerel meclisi kuruldu

Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Tel Abyad'da yerel meclis kuruldu. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Tel Abyad'ı ziyaret etti.  Barış Pınarı Harekâtı kapsamında terör örgütü PYD/YPG'den kurtarılan Tel...

DIŞ HABERLER 27.10.2019, 21:30
Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Tel Abyad'da yerel meclis kuruldu. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Tel Abyad'ı ziyaret etti. 

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında terör örgütü PYD/YPG'den kurtarılan Tel Abyad'da yaşayan Suriyeli vatandaşlar huzur içinde sokaklarda. Yaşanan güven ortamı ile esnaf dükkanlarını açarken, kadınlar ve çocuklar da sokaklarda görülmeye başlandı. Kentte Suriye Milli Ordu askerlerinin ise güvenlik önlemleri devam ediyor.  

ŞANLIURFA VALİSİ TEL ABYAD'LILARLA BULUŞTU

Terörden temizlenen Tel Abyad'ı bugün Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ziyaret etti. Erin, kent merkezinde Tel Abyad'lılarla selamlaşarak, dükkanlarını açan esnafı ziyaret etti. Tel Abyad'da ihtiyaçların giderilmesi için çalışmaların başlayacağını belirten Erin şunları söyledi:

"Biliyorsunuz, buranın alt yapısıyla ilgili bazı problemler var. Hızlı bir şekilde Enerji başta olmak üzere içme suyunun teminiyle ilgili bugün çalışmalar başlayacak. Yapılması gerekenlerle ilgili projeleri hazırladıktan sonra onların keşfini yapacaklar. Süratli bir şekilde önce su, enerji ardından hızlı bir şekilde eğitim ve sağlık kurumlarının da işlek hale gelmesi için bir süredir zaten çalışmalar yürütülüyordu. Bugüne kadar insani yardımlar biliyorsunuz Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte buradaki sivil halka ulaştırıldı, ulaştırılmaya devam ediyor. Bunu bundan sonra daha sistemli bir hale getireceğiz. Çocukların okullardan, vatandaşların da hastanelerden sağlık hizmetini hızlı bir şekilde almaya başladığı, çarşıda ve vatandaşların tüm işleri güven içerisinde yürüttükleri bir şehir haline Allah'ın izniyle çok kısa bir süre içerisinde gelecek."

TEL ABYAD'A GERİ DÖNÜŞLER BAŞLADI

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kentin terörden arındırılmasıyla birlikte geri dönüşlerin başladığını ifade etti. "Yavaş yavaş dönüşler başladı" diyen Erin, "Bu şehir meclisinin oluşturulmasının sembolü, bir anlamı vardı. Geri dönüşler bundan sonra inşallah daha da yoğunlaşacak. Çünkü geçen bu zaman içerisinde burayı terk eden çok sayıda Suriyeli kardeşlerimiz vardı. Bunu gördükten sonra yavaş yavaş evlerine dönecekler. Hayat normale dönecek. Bu çok hızlı olacak. Biz Tel Abyad'ı, Şanlıurfa'da ne varsa burada da olsun istiyoruz. Bunu çok kısa süre içerisinde gerçekleştireceğiz. Bazı basın yayın kuruluşlarının dezenformasyon niteliğindeki şeylerin hiçbir tanesinin doğru olmadığını herkese göstereceğiz" diye konuştu.

TEL ABYAD YEREL MECLİSİ KURULDU

Terör örgütü PYD/PYG'den kurtarılan Tel Abyad'da yerel halk meclisi kuruldu. Şanlıurfa Valisi Erin, Türkiye olarak meclisin oluşumuna destek verildiğini ifade ederek, "Bu meclisin oluşumuna bizim de devlet olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde destek olduğumuzu göstermek için geldik. Biraz da buradaki esnafımızı ziyaret ederek, vatandaşlarımızı dinleyeceğiz" dedi.

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