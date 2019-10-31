Tel Abyad'da teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar imha ediliyor (3)

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SMO ASKERLERİ KENT GİRİŞİNDE KİMLİK KONTROLÜ YAPIYOR Barış Pınarı Harekatı ile 13 Ekim günü PYD/YPG'li teröristlerden arındırılan Tel Abyad'da hayat normale döndü. İlçe merkezinde SMO askerleri güvenlik önlemlerini sürdürüyor....
DIŞ HABERLER 29.10.2019, 17:20
SMO ASKERLERİ KENT GİRİŞİNDE KİMLİK KONTROLÜ YAPIYOR
Barış Pınarı Harekatı ile 13 Ekim günü PYD/YPG'li teröristlerden arındırılan Tel Abyad'da hayat normale döndü. İlçe merkezinde SMO askerleri güvenlik önlemlerini sürdürüyor. İlçeye giriş noktalarında SMO askerleri nöbet tutarken, kente girmek isteyen kişilerin kimlikleri kontrol ediliyor. Askerler ilçeye girecek olan araçların içini ve bagajlarını da detaylı şekilde kontrol ederek, saldırı ihtimallerine karşı önlem alıyor. Kimlik kontrolleri sırasında SMO askerleri, Tel Abyad'lılar ile sohbet ederek, kente gelen Suriyeli vatandaşlara gül dağıtıyor.
Semih ÇALIŞKAN- Ömer ŞULUL/SURİYE (Tel Abyad), ()
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