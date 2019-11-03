Tel Abyad'da bombalı araç saldırısı

Suriye?nin Tel Abyad kentinde pazar yerine düzenlenen bombalı araç saldırısında en az 10 sivilin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Tel Abyad?ın merkezinde sivilleri hedef alan bombalı araç saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucunda en az 10 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.