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Tel Abyad'da bombalı araç saldırısı (2) - EK GÖRÜNTÜLER
Suriye?nin Tel Abyad kentinde pazar yerine düzenlenen bombalı araç saldırısında en az 10 sivilin hayatını kaybettiği duyuruldu. Tel Abyad?ın merkezinde sivilleri hedef alan bombalı araç saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucunda en az 10 sivilin...
DIŞ HABERLER 02.11.2019, 17:17
Suriye?nin Tel Abyad kentinde pazar yerine düzenlenen bombalı araç saldırısında en az 10 sivilin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Tel Abyad?ın merkezinde sivilleri hedef alan bombalı araç saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucunda en az 10 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Tel Abyad?ın merkezinde sivilleri hedef alan bombalı araç saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucunda en az 10 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
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|9
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|10
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|O
|P
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|11
|31
|2. Man City
|11
|25
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|11
|23
|4. Leicester City
|10
|20
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|11
|17
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|11
|16
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|11
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|11
|15
|9. Crystal Palace
|10
|15
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|11
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|11
|8
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|11
|22
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|11
|22
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|12
|21
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|20
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|17
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