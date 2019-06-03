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Tekmelediği duba uçağın kanadına düştü, işinden oldu

Rusya () – Rusya’da bir havalimanında canı sıkılan bir apron görevlisi, yerdeki dubayı tekmeleyeme başladı. Son tekmesi ile havalanan duba uçağın kanadının üzerine düştü. Görevlinin işten kovulduğu iddia edildi. Olay, Moskova’da...

Tekmelediği duba uçağın kanadına düştü, işinden oldu

Rusya () – Rusya’da bir havalimanında canı sıkılan bir apron görevlisi, yerdeki dubayı tekmeleyeme başladı. Son tekmesi ile havalanan duba uçağın kanadının üzerine düştü. Görevlinin işten kovulduğu iddia edildi.
Olay, Moskova’da yer alan Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı’nda meydana geldi. Havalimanının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, canı sıkılan bir apron görevlisinin yerde bulunan tuba ile oynamaya başladığı görülüyor. Görevli tubayı birkaç defa tekmeliyor ve son tekmesiyle havalanan duba, uçağın sol kanadının üzerine düşüyor. Bunun ardından görevlinin ise hiçbir şey olmamış gibi uzaklaştığı görülüyor.
Yerel medya görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından apron görevlisinin işinden kovulduğunun iddia edildiğini yazdı.

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