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Tecavüz anını Facebook’tan canlı yayınlayan sapıklara gözaltı...

Ersin Arslan / Stockholm, 23 Ocak () – İsveç’in Uppsala kentinde bir evde genç bir kadına tecavüz eden 3 kişi, tecavüz sahnelerini Facebook’tan canlı yayınladılar. Video malzemesini ele geçiren Uppsala polisi 20 yaşlarındaki üç genci...

Tecavüz anını Facebook’tan canlı yayınlayan sapıklara gözaltı...

Ersin Arslan / Stockholm, 23 Ocak () – İsveç’in Uppsala kentinde bir evde genç bir kadına tecavüz eden 3 kişi, tecavüz sahnelerini Facebook’tan canlı yayınladılar. Video malzemesini ele geçiren Uppsala polisi 20 yaşlarındaki üç genci ‘‘ağır tecavüz suçu’’ gerekçesiyle gözaltına aldı. Dün sabah gelen bir ihbar üzerine belirlenen adrese giden polis ekipleri canlı yayından habersizlermiş gibi evin kapısını çalarak içerideki tecavüze uğrayan kadın ve iki erkekle konuşmaya başladı. Ardından evdeki erkekleri gözaltına alan polis ekipleri tecavüze uğrayan genç kadını sağlık kontrolü ve delillerin tespiti için hastaneye sevk etti. Tecavüzcülerin iki ayrı zaman diliminde canlı yayınladıkları tecavüz görüntülerini görerek polise telefon eden Linda Johansson adlı genç kız ‘‘Seyrederken kalbim parçalandı. Sabah sekiz sıralarında ben ikinci canlı yayını gördüm. Genç kadın kameranın önünde otururken videoyu çeken kişi kadını tecavüze uğradığını anlatmaması için iknaya çalışıyordu. Lafı sürekli kadının ağzına tıkıyor, çok alaycı konuşuyordu ve yayın boyunca sürekli gülüyordu. Hemen polise telefon ettim.’’ diye konuştu. Kapalı Facebook grubunda tecavüz olayını gören Lovisa adlı bir başka tanık ta ‘‘İki kişi kadını yatağa zorlayıp tecavüz ettiler. Kadın şok halindeydi. İlk önce kötü bir şaka olduğunu düşündüm’’ dedi. İsveç yasalarına göre ‘ağır tecavüz suçu’ en az dört yıl, en fazla 10 yıl hapis ile cezalandırılabiliyor.

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