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TBMM Başkanı Şentop, Uganda Meclis Başkanı Kadaga ile görüştü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Uganda Meclis Başkanı Rebecca Kadaga ile görüşütü.
DIŞ HABERLER 16.10.2019, 18:44
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Uganda Meclis Başkanı Rebecca Kadaga ile görüşütü.
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