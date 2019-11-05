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TBMM Başkanı Şentop, Tokyo Camii ve Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti
G20 Parlamento Başkanları zirvesi için Tokyo’da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tarihi ve kültürel mekanların ardından Tokyo Camii ve Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi’ni ziyaret etti. Kültür Merkezi Müdürü Hüseyin...
DIŞ HABERLER 05.11.2019, 13:16
G20 Parlamento Başkanları zirvesi için Tokyo’da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tarihi ve kültürel mekanların ardından Tokyo Camii ve Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi’ni ziyaret etti.
Kültür Merkezi Müdürü Hüseyin Tuna, Kültür Merkezinin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde hazırlanan, ‘19. Yüzyılda Yıldız Sarayı’ndan Japonya’ya bakmak’ konulu sergiyi gezdi. Kültür Merkezi çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kültür Merkezi Müdürü Hüseyin Tuna, Kültür Merkezinin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde hazırlanan, ‘19. Yüzyılda Yıldız Sarayı’ndan Japonya’ya bakmak’ konulu sergiyi gezdi. Kültür Merkezi çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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