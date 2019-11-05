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TBMM Başkanı Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi resepsiyonuna katıldı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tokyo’da düzenlenen G20 Ülkeleri Parlamento Başkanları Zirvesi resepsiyonuna katıldı. TBMM Başkanı Şentop, Japonya Danışma Meclisi Başkanı Akiko Santo’ya Ertuğrul Fırkateyni ve Osmanlı askerlerinin tasviri...
DIŞ HABERLER 04.11.2019, 18:27
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tokyo’da düzenlenen G20 Ülkeleri Parlamento Başkanları Zirvesi resepsiyonuna katıldı. TBMM Başkanı Şentop, Japonya Danışma Meclisi Başkanı Akiko Santo’ya Ertuğrul Fırkateyni ve Osmanlı askerlerinin tasviri bulunan bir çini tabak hediye etti.
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|-2
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