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TBMM Başkanı Kahraman Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi

Türkiye Büyük Millet Meclis (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Azerbaycan’a ikili görüşmelerin yanında Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesı (TÜRKPA)'nın hizmet...

TBMM Başkanı Kahraman Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi
Türkiye Büyük Millet Meclis (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Azerbaycan’a ikili görüşmelerin yanında Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesı (TÜRKPA)'nın hizmet binasının açılış törenine katılmak için Bakü'ye gelen Kahraman ilk olarak, Azerbaycan’ın merhum lideri Haydar Aliyev’in mezarını ziyaret etti. Kahraman ve beraberindeki heyet, Haydar Aliyev'in mezarına çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Daha sonra, 20 Ocak şehitlerinin yer aldığı Bakü Şehitler Hıyabanına giden Kahraman, Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk koydu. Daha sonra Bakü Türk Şehitliği'ne gecen Kahraman buradaki anıta çelenk bıraktı. Kahraman buradaki programının ardından Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Kahraman'a görüşmede Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov, Kazakistanlı mevkidaşı Nurlan Nigmatulin, Kırgızistan Meclis Başkanı Çınıbay Tursunbekov eşlik etti.

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