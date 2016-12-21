TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Azerbaycan’da

Ali Kan / Bakü, 21 Aralık, () - TBMM Başkanı İsmail Kahraman 'Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi' TÜRKPA’nın hizmet binasının açılış törenine katılmak üzere beraberindeki heyetle Azerbaycan’a geldi.

Akşam saatlerinde başkent Bakü’ye gelen İsmail Karaman, ilk olarak Azerbaycan Milli Meclisi’nde konuk meclis başkanları onuruna verilen yemeğe katıldı. İsmail Kahraman temasları kapsamında Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmautlin ve Kırgızistan Meclis Başkanı Çınıbay Tursunbekovla bir araya gelecek.

Programının ikinci gününde İsmail Kahraman, TÜRKPA’nın hizmet binasının açılış törenine katılacak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Meclis Başkanı Oktay Esedov ve Başbakan Artur Rasizade’yle görüşecek.

Görüntü Dökümü:

- Kahraman'ın uçaktan inişi

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