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Tayvan'da tur otobüsü devrildi; 28 kişi hayatını kaybetti

Taipei, 13 Şubat, () - Tayvan'ın başkenti Taipei'nin Nangang bölgesinde iki otoyolu birbirine bağlayan rampada bir tur otobüsü devrildi. Yerel saatle dün gece saatlerinde gerçekleşen kazada 28 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Şoför ve tur...

Tayvan'da tur otobüsü devrildi; 28 kişi hayatını kaybetti

Taipei, 13 Şubat, () - Tayvan'ın başkenti Taipei'nin Nangang bölgesinde iki otoyolu birbirine bağlayan rampada bir tur otobüsü devrildi. Yerel saatle dün gece saatlerinde gerçekleşen kazada 28 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
Şoför ve tur rehberi dahil 44 kişinin bulunduğu otobüse kurtarma ekipleri süratle müdahale etse de, kazazedelerin çoğu olay yerinde çoktan hayatını kaybetmişti.
Otobüsteki tüm yolcuların yerli turistler olduğu bildirildi. Genellikle yaşlı vatandaşlardan oluşan kafile Taichung'daki 'kiraz çiçekleri turundan' dönmekteydi.
Kazanın oluş nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

(Fotoğraflı)

 

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