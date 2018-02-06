İstanbul, 6 Şubat () - Tayvan'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, derinliği 9.5 kilometre olarak ölçülen dteprem nedeniyle tsunami uyarısı yapılmadı.
Merkez, depremin merkezinin de, Hualian kentine 21.4 kilometre, Yilan kentine 66.8 kilometre, Puli kentine de 75.3 kilometre uzaklıkta belirlendiğini açıkladı. (Harita)
İstanbul, 6 Şubat () - Tayvan'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, derinliği 9.5 kilometre olarak ölçülen dteprem nedeniyle tsunami uyarısı yapılmadı.