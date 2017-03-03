Tayland’da sigara satın alma yaşı 20 oldu

Ersin Arslan / Stockholm, 3 Mart () – Tayland Meclisi sigara ve tütün ürünlerinde daha önce 18 olan satın alabilme yaşını 20’ye yükselten yasayı kabul etti.

Yeni kabul edilen yasaya göre daha önce tane olarak da satılabilen sigaraların satışı yasaklanırken paketlerde 20 adetten daha az sayıda sigara olamayacak.

Yasa ile 20 yaşından küçüklere sigara satanlar 30 bin Tayland Bahtı (810 Euro) para cezası ya/yada 3 ay hapisle cezalandırılabilecek. Tane ile sigara satanlara verilecek para cezası ise 40 bin Baht olacak.