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Tayland’da katliam gibi kaza: 25 ölü

Ersin Arslan / Stockholm, 2 Ocak () – Tayland’da bir minibüs ile arkası açık yolcu taşıyan kamyonetin çarpışması sonucu yanmaya başlayan araçlardaki 25 kişi can verdi. Tayland gazetelerinin haberlerine göre Chonburi Eyaleti’nin...

Tayland’da katliam gibi kaza: 25 ölü

Ersin Arslan / Stockholm, 2 Ocak () – Tayland’da bir minibüs ile arkası açık yolcu taşıyan kamyonetin çarpışması sonucu yanmaya başlayan araçlardaki 25 kişi can verdi. Tayland gazetelerinin haberlerine göre Chonburi Eyaleti’nin Ban Bung kentinde meydana gelen kazada minibüsteki 15 yolcu ile kamyonetteki 12 yolcudan 25’i yanarak can verdi. Kazanın minibüs şoförünün aracın kontrolünü kaybederek karşı şeride geçmesi nedeniyle meydana geldiği; minibüsün karşı yönden gelen kamyonetle çarpışması sonucu iki aracın da alev aldığı belirtildi. Araçlardaki yolculardan ikisinin ise kazadan yaralı olarak kurtuldukları açıklandı.

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