Tayland’da akıl almaz kaza kamerada

Tayland () – Tayland’da trafikte hızla ilerleyen bir otomobil ve motosiklet sürücüsü, kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, karşı istikametten gelen bisikletliye çarptı.

Tayland’da bir kavşakta meydana gelen akıl almaz kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, kavşağa hızla giren otomobil ve motosiklet sürücüsünün çarpıştığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü kaldırım kenarına savrulurken, motosiklet de karşı şeritten gelen bisikletliye çarpıyor. Bu sırada otomobil sürücüsü de durarak, çarptığı motosikletli ve savrulan motosikletin çarptığı bisikletlinin durumunu kontrol etmek için aracından iniyor ve hemen ambulansı arıyor.

Yerel medya, çok seyrek araç geçen yolda meydana gelen kazayla ilgili polislerin soruşturma başlattığını duyurdu.