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Tatilcilerin kamp ocağı patladı, 5 kişi yaralandı

Io Chokona / Atina, 29 Temmuz 2017 () – Yunanistan’ın Halkidiki bölgesindeki kampta kalan ailenin çadırında küçük gazlı ocak patladı, 3’ü ağır 5 kişi yaralandı. Yunanistan’ın Halkidiki bölgesindeki Kavurotripes kampında, yaz tatillerini...

Tatilcilerin kamp ocağı patladı, 5 kişi yaralandı

Io Chokona / Atina, 29 Temmuz 2017 () – Yunanistan’ın Halkidiki bölgesindeki kampta kalan ailenin çadırında küçük gazlı ocak patladı, 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.

Yunanistan’ın Halkidiki bölgesindeki Kavurotripes kampında, yaz tatillerini geçiren Sırbistanlı turist ailenin çadırında küçük gazlı ocak patladı. Patlamayla birlikte alevlere boğulan çadırdan yayılan ateş kısa sürede etraftaki çadırlara ve yakındaki koruya sıçradı. Kampta bulunanlar ve kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiyenin çabalarıyla yangın söndürüldü. Ağır yaralı olan 40 yaşındaki baba helikopterle, 8 ve 10 yaşlarındaki 2 çocuğu ise ambulansla Selanik Hastanesine kaldırıldı. Daha hafif yaralı olan anne ile çocuklardan biri yerel sağlık merkezine nakledildiler.

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