Tataristan, Türkiye’den ziyaret eden turist sayısında artış bekliyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 14 Şubat () - Tataristan bu sene Türkiye’den gelen turist sayısının artmasının beklendiği bildirildi.

Tataristan Devlet Turizm Komitesi Başkan Yardımcısı Artur Abdraşitov, Bölgesel Turizm Forumu çerçevesinde düzenlediği basın konferansında, her yıl ortalama 10 bin Türk vatandaşının Tataristan’a geldiğini ancak bu yıl daha fazla turist beklendiğini açıkladı.

Abdraşitov, “Büyük çoğunluğu buraya sadece turizm değil iş amacıyla geliyorlar. Çünkü geçmişte oluşturulan temaslar hala mevcut. Tataristan’da gerçekleştirilmesini umduğumuz çok sayıda yatırım projesi var. Bunların bir kısmı turizm de dahil altyapıyla ilgili” diye konuştu.

Foruma davet edilen Türkiye Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Danışmanı Alper Özkan, “Sadece Rusya’dan Türkiye’ye değil Türkiye’den Rusya’ya büyük bir turizm akımı var. Şu an iki ülke hükümeti çok iyi ilişkilere sahip” dedi.

Tataristan’a Çin, Finlandiya, İran ve Güney Kore’den de turist artışı bekleniyor.