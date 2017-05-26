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Tataristan Meclis Başkan Yardımcısı’na sarma sardırdılar

Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da düzenlenen Türk mutfağını tanıtma etkinliğine katılan Tataristan Meclis Başkan Yardımcısı ve kadın milletvekilleri, sarma sararak pişirdi ve konuklara ikram etti. Türkiye’nin...

Tataristan Meclis Başkan Yardımcısı’na sarma sardırdılar
Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da düzenlenen Türk mutfağını tanıtma etkinliğine katılan Tataristan Meclis Başkan Yardımcısı ve kadın milletvekilleri, sarma sararak pişirdi ve konuklara ikram etti.

Türkiye’nin Kazan Başkonsolosluğu ve Yunus Emre Enstitüsü’nün desteğiyle Ege Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Sefer Yapıcı ve yardımcısı Buket Özpazarcıoğlu, Tataristan’da başta zeytinyağlı yemekler olmak üzere Ege mutfağını Kazanlılar ile birlikte pişirip tarifler verdi. 

Başkonsolos Turhan Dilmaç’ın eşi Anna Dilmaç Tataristan Meclisi’nin kadın milletvekillerini, sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ve konsüler misyonlardan hanımlarını Kazan’daki Türk restoranında atölye çalışmasında ağırladı.  

Zeytinyağlı yaprak sarma, zeytinyağlı enginar, bamya ve Türk kahveli irmik tatlısı hazırlanan atölye çalışmasında Tataristan Meclis Başkan Yardımcısı Rimma Ratnikova da diğer Tatar milletvekilleri ile birlikte kendi elleri ile sarma sarıp pişirdi. Pişirdiği sarmaları daha sonra konuklara ikram eden Ratnikova, yaptığı yemeğin beğenilmesine memnun olurken Türk aşçılar ve yemek tarifleri ile özel ilgilendi.

Aşçılar Yapıcı ve Özpazarcıoğlu ayrıca Tataristan’ın TNV televizyonunda yayınlanan “Tatar Mutfağının Sırları” programına da katılarak burada Türk mutfağını tanıttılar.

 

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