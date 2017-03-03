Tarkan'ın ilk ABD turnesi New York Konseri ile başladı

Nafiz Albayrak / New York, 3 Mart () - Türk müziğinin megastarı Tarkan, ABD’nin New York kentinde ilk kez hayranlarının karşısına çıktı.

Manhattan Center’da gerçekleşen konser biletlerinin tümü satılırken, ünlü sanatçı şarkıları ve dansları ile hem Türk hem de yabancı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

ABD’de de ilk kez canlı konser veren Tarkan, neredeyse bütün şarklarına eşlik eden hayranlarına, "Yıllar sonra New York’ta konser vermek ne güzelmiş" diye seslendi.

Birbirinden popüler Türkçe şarklarının yanı sıra bir de İngilizce şarkı söyleyen Tarkan’ın konseri sahneye yerleştirilen dev ekrandan yansıtılan renkli ışıklarla görkemli bir şölene dönüştü. Konseri izleyenler arasında çok sayıda yabancı da yer aldı.

Tarkan, Hammerstein Salonu’nda, yaklaşık 3500 kişinin izlediği konserin ardından bugün de bir konser verecek. Tarkan, 5 Mart’ta da Los Angeles’ta kentin merkezinde yer alan, The Novo by Microsoft’ta sahne alacak.

Konseri hazırlamak 1.5 yıl sürdü

Tarkan’ın ABD konserlerini, eşi Metehan Oğuz ile birlikte organize eden SM Produksiyon sahibi Şengül Oğuz, ’ya yaptığı açıklamada, konserlerin Türkiye ve ABD ayaklarındaki çalışmaların bir buçuk yıllık bir zaman aldığını söyledi ve ekledi:

"Bizim misyonumuz, güzel ülkemiz Türkiye’mizi en iyi şekilde Amerika’da temsil etmek. Aynı zamanda Amerika’da yaşayan Türklerin ihtiyaçlarına da karşılık vermek. Bu amaçla yola çıktık. Megastar Tarkan ve ekibi ile bağlantıya geçtik. Biliyorduk ki, megastarımız Amerika’da daha önce hiç konser vermemişti. Böyle bir projemizin olduğunu kendilerine ilettik. Çok olumlu yaklaştılar. Her iki tarafta da bu işin profesyonellerini bir araya getirdik. Bir buçuk yıl sürdü ama sonucu çok güzel olacak. Tarkan dünyanın bir çok ülkesinden hayranlarıyla bir araya gelmiş olacak. İyi ki o bizim megastarımız, iyi ki var."