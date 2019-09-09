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TARIM VE ORMAN BAKANI PAKDEMİRLİ RUSYA'DA YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞINI KULLANDI-EK
DIŞ HABERLER 09.09.2019, 18:41
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
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Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
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