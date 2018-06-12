Tarihi zirve başladı (2)

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 12 Haziran () - Tarihte ABD Başkanı ile Kuzey Kore liderinin ilk kez bir araya zirvedeki ilk açıklama Kim Jong Un'dan geldi. Trump ile birlikte zirveyi izleyen gazetecilere ve kameralara poz veren Kim, bir tercüman aracılığıyla, "Buraya gelinceye kadar bazı engelleri aşmamız gerekti, burada olmak çok güzel" dedi.

Trump ise, "Bu aşamaya gelmiş olmamız olağanüstü bir başarı. Harika bir ilişkimiz olacak eminim" dedi.