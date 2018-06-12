Tarihi anlaşma: Kore Yarımadası’nda uzun süreli bir barış süreci

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Haziran () – ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un tarihi zirve sonrasında imzaladıkları anlaşmada, “Kore Yarımadası’nda sürecek olan barışa” dikkat çekildi.

İkili arasında Singapur’da gerçekleşen tarihi zirve sırasında Trump ve Jong Un arasında imzalanan anlaşmada, ikilinin dört konuda aynı fikirde olduğu belirtildi. Anlaşma maddeleri şöyle:

1. Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Kore, iki ülke halkının uzun süreli barış ve refahı için ABD-Kuzey Kore ilişkilerini geliştirmek için çalışacak.

2. ABD ve Kuzey Kore, Kore Yarımadası’nda uzun süreli ve sabit bir barış rejimi için güçlerini birleştirecek.

3. 27 Nisan Panmunjom Beyanı’na uygun olarak, Kuzey Kore Kore Yarımadası’nı nükleer silahlardan arındırma yolunda çalışmalara başlayacak.

4. Kimliği belirlenmiş olanların ülkelerine geri iade edilmesi dahil olmak üzere POW/MIA’den (savaş mahkumları/kayıplar) kalanların bulunması için çalışılacak. (Fotoğraflı)