Taliban darbesi Afganistan'da can almaya devam ediyor!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de havaalanı yakınlarında bir patlama meydana geldi. Saldırıda biri çocuk toplam altı kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Askeri uçağın içinde çekilmiş fotoğraflar dün gece paylaşıldı. Açıklamalar ise peş peşe geldi. Dünyanın gözü kulağı Afganistan'dayken, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez yaşanan operasyon, tarihin en büyükleri arasına girdi. Öte yandan dünya ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın açıklamasına kilitlendi.

Dünyanın hem gözü hem de kulağı Afganistan'da... Aamaj News'in son dakika haberine göre, Afganistan'ın başkenti Kabil'de havaalanı yakınlarında bir patlama meydana geldi. İddiaya göre patlamanın meydana geldiği bölgede, binaların üzerinden yükselen siyah dumanı gösteren bir video sosyal medyada paylaşılmaya başladı. Bazı kaynaklara göre patlamaya, bir yerleşim bölgesindeki bir evin roket saldırısıyla yerle bir edilmesi neden oldu.

Joe Biden'ın 13 ABD askeri ve çok sayıda Afgan'ın katledildiği ölümcül bir havaalanı bombalamasının ardından başka bir vahşet olasılığı konusunda uyarmasından birkaç saat sonra, ABD'nin Kabil'de şüpheli DEAŞ militanlarını hedef alan askeri saldırısında bir çocuköldürüldü.

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan iki ABD'li yetkili Reuters'e, Amerikan güçlerinin Afganların Taliban'dan kaçmaya çalıştığı Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na saldırmayı amaçlayan olası bir bombalı intihar aracını hedef alarak Afgan başkentinde bir saldırı düzenlediğini söyledi.

Kabil polis şefi bir çocuğun öldürüldüğünü aktardı. İki görgü tanığı, patlamanın havaalanının kuzeyindeki Khajeh Baghra bölgesinde bir eve isabet eden bir roketten kaynaklandığını söyledi.