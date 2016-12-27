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Taliban'dan genç kadına infaz

Afganistan'ın Sar-e Pul vilayetinde Taliban militanları 30 yaşındaki bir kadını kafasını keserek infaz etti. Vilayet sözcücü Zabiullah Amani olayın Taliban'la bağlantılı gruplar tarafından yapıldığını açıkladı.

Taliban'dan genç kadına infaz

Afganistan'ın Sar-e Pul vilayetinde Taliban militanları 30 yaşındaki bir kadını kafasını keserek infaz etti. Vilayet sözcücü Zabiullah Amani olayın Taliban'la bağlantılı gruplar tarafından yapıldığını açıkladı. Afgan yerel haber kanallarında yer alan haber kamuoyunda büyük yankı ve tepki uyandırdı.

Vilayetin Litti köyünde yaşanan olayda kadının kocası yanında değilken seyahat ettiği gerekçesi ile infaz edildiği ifade edilirken, Sar e Pul vilayeti kadın hakları bakanlığı temsilcisi de olayı doğrulayarak Taliban'ın kadını infaz ettiğini öğrendiklerini söyledi. Bölge Taliban kontrolünde olduğundan olayın sorumluları hakkında bir işlem yapamazken Taliban olayın kendilerine bağlı gruplar tarafından yapılmadığını açıkladı..

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