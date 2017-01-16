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Tahran’da yasak bölgeye giren İHA’ya ateş açıldı

Ekber Karabağ / Tahran, 16 Ocak () - İran’ın başkenti Tahran’da uçuşa yasak bölgeye giren insansız hava aracına, hava savunma sistemleri tarafından ateş açıldı. İran devlet televizyonu, Tahran’ın merkezindeki hassas kurumların...

Tahran’da yasak bölgeye giren İHA’ya ateş açıldı

Ekber Karabağ / Tahran, 16 Ocak () - İran’ın başkenti Tahran’da uçuşa yasak bölgeye giren insansız hava aracına, hava savunma sistemleri tarafından ateş açıldı.

İran devlet televizyonu, Tahran’ın merkezindeki hassas kurumların bulunduğu alana giren Quadcopter tipi İHA’nın, açılan ateş sonucu bölgeden uzaklaştığını duyurdu.

Tahran’ın en kalabalık semtlerinden İnkılap Meydanı etrafında yaşanan olay, halk arasında büyük bir paniğe neden oldu.

İnsansız hava aracının kime ait oluğu ve neden yasak bölgeye girdiği henüz açıklanmadı.

Geçen ay da insansız bir hava aracı Tahran’daki uçuşa yasak bölgeye girdiği için düşürülmüştü.

(Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:

- İnsansız hava aracının görüntüleri

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