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Suudi Kralı’nın Endonezya ziyaretindeki bagajı 450 ton

Ersin Arslan / Stockholm, 1 Mart () – Endonezya’ya bugün resmi bir ziyaret için gelen Suudi Arabistan Kralı Salman’ın bagajı tam 450 ton ağırlığında. Kral Salman’ın bagajı içerisinde değişik ekipmanların yanı sıra Limozin arabalar...

Suudi Kralı’nın Endonezya ziyaretindeki bagajı 450 ton

Ersin Arslan / Stockholm, 1 Mart () – Endonezya’ya bugün resmi bir ziyaret için gelen Suudi Arabistan Kralı Salman’ın bagajı tam 450 ton ağırlığında. Kral Salman’ın bagajı içerisinde değişik ekipmanların yanı sıra Limozin arabalar ve elektrikli asansör aletleri de bulunuyor. Hafta başında Malezya’yı ziyaret eden Suudi Kralı’nın Endonezya’ya aktarılan bagajı ise 27 uçakla taşındı.Kral Salman’ın bagajı,Endonezya ziyereti sonrası yapacağı bir kaç günlük tatil için Bali’ye aktarılacak. Kral Salman’ın ziyaretinde milyar dolarlık yatırım ve dinsel bağlantıların güçlendirilmesi beklentisindeki Endonezya’da Suudi Kral’ının kortejinin geçeceği güzergah üzerinde bulunan çıplak heykellerin üzeri kapatılırken Jakarta’daki İstiklal Camisi’ne de yeni özel bir tuvalet inşa edildi. Endonezya gazetelerinin haberlerine göre Suudi Arabistan ekonomik yatırımlarının yanısıra Endonezya’nın üç büyük kentinde Arapça eğitim veren enstitüler de açacak.

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