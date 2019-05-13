Suudi Bakan: 2 gemimiz sabote edildi

Sibel Deniz () - Suudi Arabistan Enerji, Endüstri ve Maden Bakanı Halid el-Falih, dün Birleşik Arap Emirlikleri’nin Füceyre limanı bölgesinde 2 yakıt tankerlerinin sabote edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Bakan’ın açıklamalarına yer verdi. El-Falih, tankerlerin Ras Tanura limanından yükledikleri Suudi petrolünü, Aramco firmasının ABD'deki müşterilerine götürmekte olduklarını söyledi. Bakan, saldırı nedeniyle ölü ya da yaralı olmadığını; gemilerde ciddi hasar meydana geldiğini; denize petrol sızıntısı yaşanmadığını söyledi. Suudi Bakan, uluslararası toplumun, deniz seyrüsefer ve yakıt tankerlerinin güvenliğini korumak; bu tür olayların enerji piyasaları üzerindeki olumsuz etkilerini ve küresel ekonomiye verdikleri tehlikeyi azaltmak için ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

BAE: 4 GEMİ SABOTE EDİLDİ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) haber ajansı WAM, Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamayı aktardı. Açıklamada Füceyra limanı batısında, BAE karasularında 4 ticari geminin sabotaja uğradığı belirtildi.

Açıklamada, ilgili makamların gerekli tüm önlemleri aldığı; olayı yerel ve uluslararası kurumlarla işbirliği içinde soruşturduğu belirtildi. Bakanlık, sabotajda can kaybı ya da yaralanma vakasının yaşanmadığını vurguladı.

İRAN: ENDİŞE VERİCİ

İran devlet televizyonu Press Tv, İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Moussavi’nin yaşanan gelişmelere dair yaptığı açıklamalara yer verdi. Moussavi, gelişmeleri ‘endişe verici’ ve ‘acı’ olarak niteledi. Moussavi, Basra Körfezi komşularını, deniz güvenliğini baltalamaya çalışan "kötü niyetli" yapılara karşı uyanık olmaları konusunda uyardı.